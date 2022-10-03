Детей мобилизованных жителей Казани обеспечат бесплатным школьным питанием

Семьи военнослужащих ждет и другое содействие со стороны властей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детей мобилизованных жителей Казани решили обеспечить бесплатным школьным питанием. Данная мера поддержки детей военнослужащих заработает в ближайшее время, заявил в ходе совещания 3 октября руководитель Аппарата Исполкома города Булат Алеев.

По его словам, власти также готовят и другие меры поддержки семей бойцов.

Ранее «Комсомолка» писала, что в рамках первой волны мобилизации населения из столицы Татарстана на учебный полигон отправились более 800 солдат и офицеров. В течение недели активисты наладят связь с семьями военнослужащих и начнут оказывать им поддержку.

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