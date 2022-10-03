Казанцы сообщили о пробке на выезде с территории аэропорта, за которую им пришлось заплатить

В пресс-службе воздушной гавани проверяют данную информацию. Фото: скриншот с видео

Вечером в воскресенье, 2 октября, жители Казани пожаловались на пробку, которая собралась на выезде с территории местного аэропорта. По словам водителей, сначала им заявили о сломанном шлагбауме, а потом потребовали от них оплатить все то время, что автомобилисты пробыли, пусть и не по своей вине, на платной стоянке.

- Такое ощущение, что это специально подстроено, чтобы денег с людей собрать, беспредел какой-то, - написал в соцсетях один из недовольных водителей.

В пресс-службе Международного аэропорта «Казань» «Комсомолке» заявили, что проверяют данную информацию.

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