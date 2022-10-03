За восемь месяцев в Татарстане выявлено более 260 случаев взятки

На втором месте - Москва, следом Московская и Волгоградская области и Приморский край. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В период с января по август текущего года в Татарстане был выявлен 261 случай взятки. По данным Генпрокуратуры России, республика занимает первое место по количеству подобных преступлений среди регионов страны.

На втором месте Москва, где за восемь месяцев выявили 225 случаев взятки. На третьем - Московская область с 174 случаями, на четвертом - Волгоградская область (152), на пятом - Приморский край (111).

Вовсе не происходило подобного за это время в Карачаево-Черкесии, Хакасии и Адыгее. По одному такому преступлению выявили в Ненецком и Чукотском автономных округах.

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