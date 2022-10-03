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Происшествия3 октября 2022 6:01

Соцсети: в Набережных Челнах подростки подрались с продавцом, заподозрившим их в краже

По словам очевидцев, инцидент произошел в одном из магазинов 18 комплекса
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Утверждается, что с места конфликта девушек увезли в отдел полиции.

Утверждается, что с места конфликта девушек увезли в отдел полиции.

Фото: скриншот с видео

В соцсетях начали распространяться кадры, на которых две девушки дерутся с продавцом в магазине. Утверждается, что инцидент произошел в 18 комплексе Набережных Челнов.

По словам очевидцев, продавцы посчитали, что юные покупательные воруют алкоголь и потребовали от них оплатить товар. В ответ на это девушки устроили скандал, которые перерос в драку.

На место были вызваны правоохранители. С места происшествия подростков доставили в отделение полиции, говорят свидетели.

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