В Казани пьяный парень за рулем авто своего директора на скорости снес дорожный знак

Ранее лихач был лишен водительского удостоверения из-за пьяной езды. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Ночью на воскресенье, 2 октября, автомобиль «Лада», уходя от полицейской погони, на скорости сбил один из дорожных знаков по улице Болотникова в Казани. По данным «Татарстан-24», за рулем легковушки находился пьяный 23-летний молодой человек. Машина, к слову, ему не принадлежала.

Автоинспекторам лихач объяснил, что торопился на встречу к возлюбленной. «Лада», по словам парня, принадлежала его директору.

Отметим, что ранее молодой человек уже был лишен водительского удостоверения из-за пьяной езды.

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