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Происшествия3 октября 2022 5:30

В Казани пьяный парень за рулем авто своего директора на скорости снес дорожный знак

Молодой человек пытался скрыться от автоинспекторов, но не смог
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Ранее лихач был лишен водительского удостоверения из-за пьяной езды.

Ранее лихач был лишен водительского удостоверения из-за пьяной езды.

Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Ночью на воскресенье, 2 октября, автомобиль «Лада», уходя от полицейской погони, на скорости сбил один из дорожных знаков по улице Болотникова в Казани. По данным «Татарстан-24», за рулем легковушки находился пьяный 23-летний молодой человек. Машина, к слову, ему не принадлежала.

Автоинспекторам лихач объяснил, что торопился на встречу к возлюбленной. «Лада», по словам парня, принадлежала его директору.

Отметим, что ранее молодой человек уже был лишен водительского удостоверения из-за пьяной езды.

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