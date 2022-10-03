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Общество3 октября 2022 5:38

В казанском метро перестала работать оплата банковскими картами

Это было связано с техническими проблемами
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Однако к 7:45 технические специалисты смогли завершить восстановительные работы.

Однако к 7:45 технические специалисты смогли завершить восстановительные работы.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Утром в понедельник, 3 октября, на станциях метро в Казани перестала работать оплата банковскими картами. Пассажиры были вынуждены оплачивать проезд транспортными картами или жетонами, приобретенными в специальных аппаратах.

Причиной произошедшего в МУП «Метроэлектротранс» назвали проблемы с подачей интернета.

К 7:45 технические специалисты смогли восстановить все процессы. Пассажиры могут вновь оплачивать проезд любым удобным для них способом.

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