Жителя Набережных Челнов обвинили в распространении сведений о здоровье подруги

Свою вину обвиняемый не признает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летнего жителя Набережных Челнов обвинили сразу в трех преступлениях: грабеже, нарушении тайны переписки и незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну. По версии следствия, все это он совершил в январе текущего года.

Утверждается, что будучи пьяным мужчина отобрал у свой 33-летней подруги мобильный телефон, в котором нашел переписку, касающуюся здоровья потерпевшей. Скриншоты сообщений он поспешил выложить в Интернет. Вместе с тем, он обнародовал и фотографии обнаженной женщины.

Ранее мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Свою причастность к данным преступлениям он не признает.

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