В казанских пунктах сбора мобилизованных граждан заработали православные молельные комнаты

Священники будут раздавать призванным на службу карманные иконки и нательные крестики. Фото: tatmitropolia.ru

В татарстанских пунктах сбора мобилизованных граждан – МВЦ «Казань Экспо» и на полигоне Казанского танкового училища, организовали православные молельные комнаты.

- В комнатах есть иконы, свечи и вся необходимая церковная утварь для проведения таинств и богослужений. В них священники будут оказывать духовную поддержку людям, призывающимся на военную службу, - сообщает Казанская епархия.

В каждом пункте сбора мобилизованных граждан свое дежурство несут православные священники. Они будут совершать молебны, принимать исповеди, отвечать на духовные вопросы, а также раздавать карманные иконки и нательные крестики.

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