Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и сильном ветре на 3 октября

В порывах ветер будет достигать скорости до 20 м/с. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 3 октября, ночью и утром в республике местами пройдет гроза, также днем еще ожидается и сильный ветер с порывами до 20 м/с (в Казани до 18 м/с), предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

Также, согласно его прогнозу, при обещанном ненастье температура воздух днем будет в пределах от +14 до +19 градусов. К слову, уже во вторник, 4 октября, она начнет падать – днем от +10 до +15 градусов, а в среду, 5 октября, - от +8 до +13 градусов. При этом дожди продолжаться, не успокоится и ветер – в порывах до 15 м/с.

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