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Здоровье2 октября 2022 11:12

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 402 новых случая коронавируса

Причем за это же время выздоровели от него 542 человека
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Всего же в Татарстане коронавирус был обнаружен у 180 734 человек.

Всего же в Татарстане коронавирус был обнаружен у 180 734 человек.

Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 402 новых случая заражения коронавирусом, из них в 50 случаях инфицированным понадобилась госпитализация. Кроме того, за эти же отчетные 24 часа в республике от коронавируса излечились 542 человека, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Всего же в Татарстане коронавирус был обнаружен у 180 734 человек, 173 557 из которых выздоровели, а 2 004 скончались в результате болезни.

Отметим, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в республике, опять же по данным федерального оперштаба, по-прежнему находится на низком уровне – 3,9%.

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