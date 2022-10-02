В Татарстане за прошедшие сутки выявили 402 новых случая коронавируса

Всего же в Татарстане коронавирус был обнаружен у 180 734 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 402 новых случая заражения коронавирусом, из них в 50 случаях инфицированным понадобилась госпитализация. Кроме того, за эти же отчетные 24 часа в республике от коронавируса излечились 542 человека, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Всего же в Татарстане коронавирус был обнаружен у 180 734 человек, 173 557 из которых выздоровели, а 2 004 скончались в результате болезни.

Отметим, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в республике, опять же по данным федерального оперштаба, по-прежнему находится на низком уровне – 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram