В лесу под Набережными Челнами заблудились три женщины

Для поиска пропавших использовали, в том числе, и служебных собак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 октября в 16.44 в экстренные службы поступила информация о том, что под Набережными Челнами в Боровецком лесу пошли собирать грибы и заблудились три женщины в возрасте от 73-х до 45-ти лет.

- В пешом поиске при применении кинологического расчета была обследована площадь в 20 квадратных километров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Так, в 18.47 все три женщины были найдены. Их вывели из леса обратно к автомобилю, на котором они приехали.

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