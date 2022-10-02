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Спорт2 октября 2022 9:11

В домашнем матче «КАМАЗ» обыграл «Родину» со счетом 2:0

При этом команда из Набережных Челнов вышла на поле без своего капитана Руслана Аюкина
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По итогам этой игры татарстанский клуб занял четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. Фото: fckamaz.ru

По итогам этой игры татарстанский клуб занял четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. Фото: fckamaz.ru

1 октября в Набережных Челнах в рамках 12 тура Первой лиги «КАМАЗ» принимал московский ФК «Родина».

Хозяева вышли на поле без своего капитана Руслана Аюкина, она получил травму. Тем не менее команда одержала уверенную победу над гостями. Так, первый гол забил Даниил Шамкин, а второй Александр Гаглоев, который пробил с 11 метровой отметки и оформил победный счет – 2:0.

Отметим, по итогам 12 тура Первой лиги «КАМАЗ» занял четвертую строчку в турнирной таблице.

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