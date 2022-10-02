В Набережных Челнах девушку-геймера обманули при покупки сильнейших персонажей для компьютерной игры

Она ввела свои данные на сайте-клоне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желание стать самой лучшей в любимой ролевой игре для мобильных телефонов обернулось для 23-летней жительницы Набережных Челнов серьезными потерями. Девушка-геймер увидела в одном из мессенджеров объявление о продаже аккаунта с сильными персонажами.

Она решила купить его и связалась с продавцом. Тот выслал ей ссылку для проведения оплаты. Вот только это был сайт-клон. В его названии, к своему сожалению, девушка-геймер не увидела изменений и ввела там данные своей банковской карты. С ее счета неизвестные тут же списали 28 тысяч рублей.

Жительница Набережных Челнов немало удивилась этому, ведь с продавцом аккаунта они договаривались на меньшую сумму. Но тот перестал отвечать на ее сообщения. За помощью девушка обратилась в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщили в УМВД Набережных Челнов.

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