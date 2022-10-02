Знарок о победе «Ак Барса» над «Амуром»: «Нужно было реализовывать моменты в первом периоде»

Теперь «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Фото: ak-bars.ru

1 октября в Казани на льду «Татнефть Арены» в рамках чемпионата КХЛ встретились местный «Ак Барс» и хабаровский «Амур».

Несмотря на большинство в первом периоде, хозяева, расстреливая ворота гостей, никак не смогли забить ни одной шайбы. Моменты были, а результата нет.

Во втором периоде «барсы» снова начали было в большинстве. Но потеряв это преимущество практически сразу пропустили первую шайбу. Счет 0:1 в пользу «Амура». Гости повторили заход, когда хозяева опять были в большинстве – 0:2. Отыгрался за казанцев в том же периоде Данис Зарипов – счет 1:2.

Второй гол «Ак Барс» забил уже в начале третьего периода. Основное время игры закончилось со счетом 2:2. Командам пришлось разбираться в овертайме. Здесь сильней оказался «Ак Барс» - 3:2.

– Первую шайбу мы в большинстве пропустили. Второй гол – от борта шайба отскочила, не знаю, куда она там попала. Но в первом периоде нужно было реализовывать свои моменты, тогда была бы другая игра. А так получилось, что нужно вытаскивать, - прокомментировал игру главный тренер казанцев Олег Знарок.

Отметим, сейчас «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующая игра снова пройдет в Казани. 4 октября в 19.30 «барсы» принимают «Автомобилиста».

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