В Казани состоялся патриотический концерт для мобилизованных

Дальше мобилизованных ждет боевое слаживание - основной этап подготовки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В международном выставочном центре "Казань Экспо" прошел концерт для мобилизованных граждан. На нем выступили творческие коллективы и артисты Татарстана.

Так, в концертном зале имени Ильгама Шакирова подняли боевой дух солдат Государственный ансамбль песни и танца республики, Марина Карпова и Государственный камерный хор республики. Певица Анастасия Макарова выступила с песней "Татарстан", татарская артистка Ильсия Бадретдинова исполнила песню "Торып бас", а вокальная группа "Премьер" - песни группы "Любэ", сообщает "Бизнес Online".

Отметим, мобилизованные в Татарстане уже получили военную форму. Дальше их ждет боевое слаживание - основной этап подготовки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани оказывают бесплатную психологическую помощь семьям мобилизованных. Этим занимаются специалисты центра "Доверие".

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