Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2022 12:38

В Татарстане выделено 99,6 миллиона рублей на поддержку пожилых граждан

Благодаря финансированию реализуются такие проекты, как "Приемная семья для гражданина пожилого возраста", "Сиделка" и "Мобильная бригада"
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Проект "Приемная семья для гражданина пожилого возраста" предполагает нахождение семьи для одинокого пожилого человека.

Проект "Приемная семья для гражданина пожилого возраста" предполагает нахождение семьи для одинокого пожилого человека.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане на реализацию регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" выделено 99,6 миллиона рублей. Он нацелен на поддержку пожилых жителей, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Благодаря выделенному финансированию реализуются такие проекты, как "Приемная семья для гражданина пожилого возраста", "Сиделка" и "Мобильная бригада". Первый проект предполагает нахождение семьи для одинокого пожилого человека, нуждающегося в медицинском и социальном обслуживании. По второй программе пенсионеру находят соцработника, который будет выполнять различные его поручения. А "Мобильная бригада" оказывает услуги доставки пожилых людей в поликлиники для медицинских осмотров и диспансеризации.

Отметим, в рамках национального проекта "Демография" создано 63 гериатрических кабинета на базе медицинских организаций в 41 районе республики. Там осуществляется прием пациентов пожилого возраста с различными заболеваниями.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram