В Татарстане выделено 99,6 миллиона рублей на поддержку пожилых граждан

Проект "Приемная семья для гражданина пожилого возраста" предполагает нахождение семьи для одинокого пожилого человека. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане на реализацию регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" выделено 99,6 миллиона рублей. Он нацелен на поддержку пожилых жителей, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Благодаря выделенному финансированию реализуются такие проекты, как "Приемная семья для гражданина пожилого возраста", "Сиделка" и "Мобильная бригада". Первый проект предполагает нахождение семьи для одинокого пожилого человека, нуждающегося в медицинском и социальном обслуживании. По второй программе пенсионеру находят соцработника, который будет выполнять различные его поручения. А "Мобильная бригада" оказывает услуги доставки пожилых людей в поликлиники для медицинских осмотров и диспансеризации.

Отметим, в рамках национального проекта "Демография" создано 63 гериатрических кабинета на базе медицинских организаций в 41 районе республики. Там осуществляется прием пациентов пожилого возраста с различными заболеваниями.

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