В Набережных Челнах онкологи удалили пациентке 10-килограммовую опухоль

Опухоль быстро росла и начала давить на внутренние органы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах онкологи удалили 10-килограммовую опухоль жительнице Менделеевска. Об этом сообщает Управление здравоохранения города.

Новообразование в брюшной полости у 54-летней женщины выявили в 2022 году. Во время осмотра гинеколог заметил, что живот сильно увеличен. Опухоль быстро росла и начала давить на внутренние органы. В связи с этим врачи направили пациентку в Онкодиспансер Набережных Челнов, где ей успешно провели операцию по удалению новообразования.

По словам пациентки, изначально она думала, что просто поправилась. Женщина уже переносила одну операцию. Ей удаляли миому матки размером с куриное яйцо.

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