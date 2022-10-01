В результате пожара на улице Агрызская в Казани погиб пенсионер

В 02:21 пожар был ликвидирован. Фото: МЧС Татарстана

Около 01:59 в субботу, 1 октября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №78 по улице Агрызская в Казани. На четвертом этаже горел диван. Площадь возгорания составила порядка двух квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 10 человек.

В 02:21 пожар был ликвидирован. В результате ЧП погиб 70-летний пенсионер. Его обнаружили на диване без признаков жизни.

- Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - сообщает МЧС Татарстана.

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