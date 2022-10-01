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Происшествия1 октября 2022 10:06

В Зеленодольском районе госпитализировали мужчину с ожогами 2-3 степени

Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Площадь возгорания составила порядка 48 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Площадь возгорания составила порядка 48 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Около 01:39 в субботу, 1 октября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре бревенчатого жилого дома №1 в садовом товариществе "Озон" в поселке Октябрьский, аллея №3. Площадь возгорания составила порядка 48 квадратных метров.

В 02:40 пожар был ликвидирован. В результате чрезвычайного происшествия пострадал 34-летний мужчина. Он получил термические ожоги тела, головы и рук 2-3 степени. Его госпитализировали в Зеленодольскую центральную районную больницу.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщает МЧС Татарстана.

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