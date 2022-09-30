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Общество30 сентября 2022 15:39

Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном тумане на 1 октября

Видимость при нем значительно снизится
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Автомобилистам в такую погоду стоит быть более внимательными.

Автомобилистам в такую погоду стоит быть более внимательными.

Фото: Олег ЗОЛОТО

1 октября ночью и утром в республике местами ожидается сильный туман – видимость снизится до 500 метров и менее, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

В целом же, согласно его прогнозу, в эту субботу будет облачная погода с прояснениями, ветер будет слабый, днем начнет теплеть – от +11 до +16 градусов.

Что же касается воскресенья, 2 октября, то тут снова ожидается дождь, правда только местами, может усилиться ветер. Днем температура воздуха прогнозируется в пределах от +12 до +17 градусов.

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