В Татарстане после того, как в яме с битумом едва не утонул человек, возбудили уголовное дело

В этой яме едва не погиб взрослый мужчина. Фото: eco.tatarstan.ru

В августе этого года экологи выезжали в Бугульму после сообщения о том, что там около местной производственной базе в яме с битумом едва не утонул мужчина. Он просидел в ней всю ночь, увязнув по горло, пока его не вытащили спасатели. Медпомощь ему не понадобилось.

Для него все закончилось все хорошо, чего не скажешь о том, кто допустил такой розлив битума. По итогам проверки экологов в отношении пока неустановленных лиц полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Порча земли».

- По результатам анализа был определен 4 класс опасности. Площадь разлива битума составила 120 квадратных метров, а объем — 60 кубометров, - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Там также отметили, что сумма причиненного природе ущерба превысила 750 тысяч рублей.

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