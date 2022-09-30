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Происшествия30 сентября 2022 16:10

В Чувашии жители Татарстана попались на краже со стройки трассы М-12

Их добычей стали дорожные плиты
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Всего было задержано четыре человека.

Всего было задержано четыре человека.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Комсомольский» получили информацию о том, что на строящемся рядом с ними участке трассы М-12 были похищены 30 железобетонных дорожных плит на общую сумму около 350 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось быстро выйти на след подозреваемых и задержать их. Ими оказались сами строители трассы – четыре жителя Татарстана в возрасте от 28 до 35 лет.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Роль и степень вины каждого из подозреваемых будет установлена в ходе следствия, - сообщили в МВД Чувашии.

К слову, часть похищенных дорожных плит нашли спрятанными в одном из сел Батыревского района республики.

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