В Чувашии жители Татарстана попались на краже со стройки трассы М-12

Всего было задержано четыре человека. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Комсомольский» получили информацию о том, что на строящемся рядом с ними участке трассы М-12 были похищены 30 железобетонных дорожных плит на общую сумму около 350 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось быстро выйти на след подозреваемых и задержать их. Ими оказались сами строители трассы – четыре жителя Татарстана в возрасте от 28 до 35 лет.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Роль и степень вины каждого из подозреваемых будет установлена в ходе следствия, - сообщили в МВД Чувашии.

К слову, часть похищенных дорожных плит нашли спрятанными в одном из сел Батыревского района республики.

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