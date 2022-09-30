В Москве Минниханов обсудил с вице-премьером России Чернышенко прорывные проекты Татарстана

Их встреча состоялась 30 сентября. Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу, 30 сентября, в рамках своей рабочей поездки в Москву глава Татарстана Рустам Минниханов встретился зам главы правительства России Дмитрием Чернышенко во время рабочей поездки в Москву. Они обсудили прорывные проекты республики.

- Они нацелены на выполнение поручений Владимира Путина по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности. Реализация данных проектов позволит привлечь в республику более 200 миллиардов рублей инвестиций и создать свыше 40 тысяч новых рабочих мест, - сказал Чернышенко.

По его словам, сегодня Татарстан является одним из крупнейших центров подготовки высококвалифицированных кадров в IT-сфере, также в республике ведется разработка отечественных цифровых продуктов, усиливается работа с индустриальными партнерами.

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