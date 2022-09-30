На 30 сентября в Казани тепло подали уже в 90,03% многоквартирных домов

Напомним, отопительный сезон 2022/2023 в городе стартовал 26 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По состоянию на эту пятницу, 30 сентября, в столице Татарстана тепло подали уже в 4 964 многоквартирных дома. Это 90,03% от данного жилого фонда.

Так, батареи уже начали греть и в 1 019 домах, которые находятся под управлением товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов. Всего же в планах подать тепло в почти 5,5 тысяч зданий. Напомним, что в городе отопительный сезон 2022/2023 стартовал на этой неделе – 26 сентября.

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