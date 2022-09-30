В аэропорту Казани иностранец попытался подкупить таможню за 10 000 долларов США и теперь пойдет под суд

Речь идет о покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершено расследование уголовного дела иностранца, который попытался подкупить таможенника в аэропорту Казани. Все материалы, а также обвинительное заключение были направлены на рассмотрение Лаишевского районного суда Татарстана ,сообщили в межрегиональном следственном управления на транспорте СК РФ.

- Речь идет о покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере, - отметили в ведомстве.

Так, по версии следствия, 31 августа этого года в аэропорту Казани иностранец попытался дать таможеннику взятку в размере 10 000 тысячи долларов США. Он хотел, чтобы за эти деньги закрыли глаза на совершенное им административное правонарушение и не составили на него протокол. Вот только ничего не вышло. Иностранца повязали полицейские при попытке передать таможеннику указанную сумму.

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