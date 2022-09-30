С 1 октября после стрельбы в школе Ижевска в Чебоксарах детей будут охранять сотрудники ЧОП

Вместо охранников-пенсионеров на входе будут дежурить лицензионные специалисты. Фото: Олег ЗОЛОТО

26 сентября в школе №88 Ижевска в результате стрельбы погибли дети и взрослые. Посторонний человек с оружием зашел внутрь, его не смогли остановить.

В связи с произошедшей трагедией глава Чувашии Олег Николаев дал поручение усилить пропускной режим в школах и других образовательных учреждениях республики.

- Рассчитываю, что к этому процессу подключатся МВД Чувашии и управление Росгвардии по республике, - отметил Николаев.

Так, на заседании региональной правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было решение усилить пропускной режим во всех школах и детских садах. Вход туда будет осуществлять только через один - центральный вход, все остальные двери и проходы будут закрыты.

Кроме того, уже с 1 октября в школах Чебоксар вместо охранников-пенсионеров на входе будут дежурить лицензионные специалисты местных ЧОПов.

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