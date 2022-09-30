На территории «Казань Экспо» появились бани для мобилизованных жителей Татарстана

На вид мобильные бани представляют из себя небольшие грузовики с маленькими окнами.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На территории выставочного центра «Казань Экспо», где временно размещаются мобилизованные жители Татарстана, появились перевозные бани. Они представляют из себя небольшие грузовики с окнами. Внутри каждого имеются деревянные сиденья, смесители для душа и мыльницы. Организована там также и система вентиляции.
Напомним, ранее на пунктах сбора мобилизованных резервистов республики побывал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он проконтролировал, чтобы у военнообязанных было горячее питание и вся необходимая одежда, после чего поручил выдавать бойцам также аптечки и спальные мешки.
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