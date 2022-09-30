В Альметьевске подростки угнали автомобиль отца своей подруги и врезались в забор

Свою вину оба парня признали полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Альметьевске суд признал двух подростков в возрасте 15 и 17 лет виновными в угоне автомобиля «Лада Гранта», который принадлежал отцу их знакомой. Преступление произошло ночью 30 мая в одном из дворов по улице Габдуллы Тукая. Установлено, что подростки украли ключи, открыли авто и поехали. Однако в какой-то момент они не справились с управлением и врезались в забор.

Свою вину юноши признали. Они приговорены к 10 и 12 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Однако от наказания оба были вскоре освобождены.

- 15-летний обвиняемый направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на 2 года 5 месяцев и 18 дней до достижения совершеннолетия, а уголовное преследование взрослого соучастника прекратили за примирением с потерпевшей, - объясняют в прокуратуре города.

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