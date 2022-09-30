У казанцев будет возможность увидеть драму «Сердце пармы» одними из первых

Фото: кадр из фильма

Историческая драма «Сердце пармы» выйдет в прокат 6 октября, но у жителей Казани есть возможность увидеть ленту раньше. Ведь в понедельник, 3 числа, в кинотеатре «Киномакс» в ТЦ KazanMall состоится ее предпоказ.

После просмотра ленты зрители смогут пообщаться с ее режиссером Антоном Мегердичевым и местным кинокритиком Адилей Хайбуллиной.

Отметим, что «Сердце пармы» - драма о русском князе Михаиле и юной Тиче. Они - дети разных народов, разных миров и разных богов. Любовь молодого воителя и ведьмы-ламии кажется невозможной, но преодолевает все запреты, запуская маховик рока. Отныне только от Михаила зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, напоенных чудодейственной мощью кровавых языческих богов. Здесь сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь расстаться с жизнью - не так страшно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете.

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