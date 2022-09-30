Из Набережных Челнов отправили еще 100 мобилизованных горожан

В этот раз были отправлены более 100 человек. Фото: скриншот с сайта ebay.com

В эту пятницу, 30 сентября, из Набережных Челнов на подготовку с последующей отправкой в зону проведения спецоперации на Украине выехала третья партия мобилизованных горожан. Это более 100 человек, которых разместили в трех автобусах. Провожать резервистов лично пришел мэр города Наиль Магдеев.

Напомним, каждому из мобилизованных в Набережных Челнах местные власти перед отправкой вручают конверт с 20 тысячами рублей и рюкзак с предметами первой необходимости. Также, если речь идет об отправке в зону проведения спецоперации на Украине сотрудника завода «КАМАЗ», то предприятие взяло на себя обязательство платить им во время службы дополнительные 50 тысяч рублей в месяц.

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