В Минздраве Татарстана посоветовали жителям республики вакцинироваться от пневмококка

Желающие защитить себя могут обратиться к участковому врачу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Минздраве Татарстана заявили о важности вакцинации от пневмококковой инфекции. Данная прививка необходима новорожденным детям, детям в возрасте от двух до пяти лет, а также пожилым людям старше 65 лет, лицам страдающим хроническими заболеваниями легких, а также резервистам, которые подлежат призыву.

Вакцинация является единственным способом повлиять на заболеваемость бактериальной пневмонией, заявил журналистам замглавы ведомства Владимир Жаворонков.

По данным на 30 сентября, в республике имеется вакцина против пневмококка. При необходимости власти готовы приобрести новую партию. Желающие сделать прививку могут обратиться к участковому врачу.

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