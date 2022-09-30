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Общество30 сентября 2022 10:13

Прокуратура Татарстана организовала горячую линию по вопросам частичной мобилизации

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия
Источник:kp.ru
Свои вопросы можно задать по телефонам: 8 (843) 291-19-25 и 8 (843) 291-18-81.

Свои вопросы можно задать по телефонам: 8 (843) 291-19-25 и 8 (843) 291-18-81.

Фото: Ольга Крыльцова

По вопросам частичной мобилизации в прокуратуре Татарстана организовали специальную горячую линию.

- Речь идет об исполнении российского законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия, - отметили в надзорном ведомстве республики.

Так, свои вопросы по теме частичной мобилизации можно задать по следующим телефонам:

- 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан) по будням с 9.00 до 18.00.

- 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор) по будням с 18.00 до 9.00 и в нерабочие дни.

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