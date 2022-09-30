В Татарстане для мобилизованных организуют вакцинацию от коронавируса

Как только все призывники прибудут в пункты мобилизации им начнут ставить прививки. Фото: Иван Макеев

В Татарстане для мобилизованных организуют вакцинацию от гриппа и коронавируса. Об этом 30 сентября на пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

По его словам, на эту тему уже есть договоренность с Министерством обороны России. Как только все призванные прибудут в пункты мобилизации им начнут ставить прививки.

Отметим, в данное время в каждом пункте сбора мобилизованных работают врачебно-сестринские бригады в круглосуточном режиме. То есть резервистам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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