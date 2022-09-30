В Татарстане снижается заболеваемость COVID-19

Также наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ. Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки COVID-19 в Татарстане подтвердился еще у 535 человек. Вместе с тем был госпитализирован 61 зараженный и выписано 1 036 переболевших вирусом человек. Такие цифры в пятницу, 30 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Всего же за неделю в республике выявили 5 586 случаев коронавируса, что на 19% меньше чем на предыдущей, сообщила журналистам замруководителя Управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

По ее словам, в регионе также наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане выявили 179 857 случаев COVID-19. По последним данным, 172 143 заразившихся выздоровели, а 2 004 - скончались.

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