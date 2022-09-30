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Общество30 сентября 2022 9:00

3 октября в Казани прекратят работу оставшиеся пункты вакцинации у станций метро

Причины этого - плохая погода и низкая востребованность среди горожан
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Привиться по-прежнему можно будет в поликлиниках по месту жительства.

Привиться по-прежнему можно будет в поликлиниках по месту жительства.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С понедельника, 3 октября, в Казани прекратят работы мобильные пункты вакцинации от гриппа и COVID-19, которые распложены у станций метро «Козья слобода», «Авиастроительная» и «Проспект Победы». Точка у станции «Яшьлек» перестала работать еще 29 сентября.

Причинами закрытия пунктов в Управлении здравоохранения города называют ухудшение погодных условий и низкую востребованность среди местных жителей.

Мобильный пункт вакцинации продолжит работать в торговом центре «Южный». Кроме того, привиться по-прежнему можно будет в поликлиниках по месту жительства и горбольнице №7, где медики принимают по ночам.

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