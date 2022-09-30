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Происшествия30 сентября 2022 8:23

В результате пожара на улице Марселя Салимжанова в Казани пострадал мужчина

Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Вечером 29 сентября на балконе шестого этажа вспыхнули вещи.

Вечером 29 сентября на балконе шестого этажа вспыхнули вещи.

Фото: МЧС Татарстана

Около 20:39 в четверг, 29 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №14 по улице Марселя Салимжанова в Казани. На балконе шестого этажа там загорелись вещи. Площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра.

К 20:46 пожар был ликвидирован. В результате ЧП пострадал 32-летний мужчина. Он получил термический ожог кистей рук второй степени, но от госпитализации отказался.

- Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем, - говорят в МЧС Татарстана.

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