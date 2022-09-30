Заведующий отделом картинной галереи в Набережных Челнах стал «Заслуженным деятелем искусств Татарстана»

Его работы находятся в фондах музеев России и зарубежья. Фото: администрация Набережных Челнов

Заведующий отделом картинной галереи имени Хакимовой в Набережных Челнах Марат Мингалеев стал «Заслуженным деятелем искусств Татарстана». Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов, который отметил большой вклад Мингалеева в в развитие изобразительного искусства региона.

Известно, что Мингалеев работает в галерее с 1996 года. Все эти годы он ведет научно-исследовательскую, художественно-образовательную и экспозиционно-выставочную работу, связанную с изучением и сохранением изобразительного искусства.

Его произведения находятся в фондах музеев России и зарубежья.

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