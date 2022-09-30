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Происшествия30 сентября 2022 7:20

На трассе в Чувашии иномарка съехала в кювет, в результате чего пострадал ребенок

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Около 18:10 в четверг, 29 сентября, на автодороге Цивильск-Ульяновск в Вурнарском районе автомобиль Renault съехал в кювет. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.

В салоне легковушки находился ребенок. Он сидел в автокресле и был пристегнут ремнем безопасности, но все равно получил травму - рваную рану головы. С места ДТП малыша госпитализировали, сообщают в ГИБДД Чувашии.

Подробности произошедшего выясняются.

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