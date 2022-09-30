Жилье в Татарстане чаще остальных в России покупают жители Башкирии и Ульяновской области

Следующими по активности идут люди из Самарской области, Чувашии и Москвы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В период с января по август в Росреестр Татарстана поступило 3,5 тысячи заявлений от жителей других регионов России на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Более 1,2 тысяч из них касались покупки столичной недвижимости.

Наибольший интерес к жилью в Татарстане проявляют люди из Башкирии и Ульяновской области. Следующими по активности идут жители Самарской области, Чувашии, Москвы, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, Марий Эл и Нижегородской области.

Чаще всего они выбирают недвижимость в Казани, но не менее популярными местами становятся Набережные Челны, а также Ютазинский, Зеленодольский, Высокогорский и Пестречинский районы.

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