Глава Татарстана отправился в Турцию для участия в открытии Всемирных игр кочевников

Игры проходят в городе Изник, расположенном в 125 километрах от Стамбула. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В четверг, 29 сентября, глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Турцию, где принял участие в церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников - одного из крупнейших международных проектов, который объединяет вокруг себя тюркоязычные страны и способствует сохранению их культуры.

Игры будут проходить в городе Изник, расположенном в 125 километрах от Стамбула, до 2 октября. В них среди прочих примут участие 15 спортсменов из Татарстана.

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