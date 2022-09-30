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Происшествия30 сентября 2022 6:08

Экс-главу казанской «СпецМонтажИзоляции» обвиняют в неуплате налогов на 22 миллиона рублей

Свою вину мужчина не признает, но ущерб частично возместил
Источник:kp.ru
В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего экс-директора казанского ООО «СпецМонтажИзоляция». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму порядка 22 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с 2017 по 2018 годы злоумышленник вносил в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с шестью контрагентами, что помогло ему уклонится от уплаты налога на добавленную стоимость.

Свою вину мужчина не признал, но частично возместил ущерб на сумму 10,6 миллиона рублей. В скором времени он предстанет перед судом.

- На имущество ООО «СпецМонтажИзоляция» стоимостью 114,8 миллиона рублей наложен арест, - говорят в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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