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Общество30 сентября 2022 7:03

Дефицит бюджета Татарстана в 2023 году может составить 27 миллиардов рублей

Таковые прогнозы Министерства экономики региона
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соответствующий законопроект уже направлен в Госсовет республики.

Соответствующий законопроект уже направлен в Госсовет республики.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Составлен законопроект о бюджете Татарстана на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Он сформирован местным правительством исходя из данных, предоставленных Министерством экономики республики. В ведомстве же работу провели совместно с крупными предприятиями региона.

Согласно документу, доходы бюджета Татарстана в 2023 году составят порядка 333 миллиардов рублей, а расходы - 361 миллион рублей. Дефицит же ожидается в размере 27 миллиардов рублей.

Законопроект уже направлен в Госсовет республики. В скором времени его рассмотрят во всех профильных комитетах, после чего свое заключение сделает местный Комитет по бюджету, налогам и финансам.

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