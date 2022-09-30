Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 5:46

В Татарстане утвердили порядок борьбы с атаками на цифровую инфраструктуру

Согласно документу, глава Минцифры республики в течение одного дня должен определить уровень опасности
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Предусмотренный алгоритм призван защитить цифровую инфраструктуру органов государственной власти и подведомственных им организаций.

Предусмотренный алгоритм призван защитить цифровую инфраструктуру органов государственной власти и подведомственных им организаций.

Фото: Анастасия Осипова

В Татарстане утвержден порядок противодействия целевым компьютерным атакам на цифровую инфраструктуру региона. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, при получении сообщения об атаке от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю или других профильных органов глава местного Минцифрразвития или его заместитель должны в течение дня определить уровень опасности и доложить о нем вице-премьеру Татарстана и главе регионального штаба по обеспечению кибербезопасности. Те, в свою очередь, поставят в известность госорганы и районы, после чего организуют меры противодействия киберугрозам.

За разработку плана действий в таких случаях отвечает все то же Минцифрразвития Татарстана. Ведомство также должно контролировать выполнение мер по противодействию атакам и повышению защищенности инфраструктуры.

Отметим, данный алгоритм призван защитить цифровую инфраструктуру органов госвласти и подведомственных им организаций, которые признаны субъектами критической информационной инфраструктуры.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram