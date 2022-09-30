В Татарстане утвердили порядок борьбы с атаками на цифровую инфраструктуру

Предусмотренный алгоритм призван защитить цифровую инфраструктуру органов государственной власти и подведомственных им организаций. Фото: Анастасия Осипова

В Татарстане утвержден порядок противодействия целевым компьютерным атакам на цифровую инфраструктуру региона. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, при получении сообщения об атаке от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю или других профильных органов глава местного Минцифрразвития или его заместитель должны в течение дня определить уровень опасности и доложить о нем вице-премьеру Татарстана и главе регионального штаба по обеспечению кибербезопасности. Те, в свою очередь, поставят в известность госорганы и районы, после чего организуют меры противодействия киберугрозам.

За разработку плана действий в таких случаях отвечает все то же Минцифрразвития Татарстана. Ведомство также должно контролировать выполнение мер по противодействию атакам и повышению защищенности инфраструктуры.

Отметим, данный алгоритм призван защитить цифровую инфраструктуру органов госвласти и подведомственных им организаций, которые признаны субъектами критической информационной инфраструктуры.

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