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Общество30 сентября 2022 5:20

30 сентября из Набережных Челнов выехала третья группа мобилизованных резервистов

Несмотря на ранний час, проводить бойцов собрались сотни горожан
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Автобусы забрали военнообязанных от ДК «Энергетик». Фото: администрация Набережных Челнов

Автобусы забрали военнообязанных от ДК «Энергетик». Фото: администрация Набережных Челнов

Утром в пятницу, 30 сентября, из Набережных Челнов в Казань отправилась третья группа мобилизованных резервистов. Автобусы забрали военнообязанных от ДК «Энергетик» в 7 часов утра. Проводить бойцов собрались сотни местных жителей, в том числе мэр города Наиль Магдеев.

- Я как мэр города, офицер запаса и просто человек обещаю перед всем честным народом, что буду морально, материально и организационно поддержать ваши семьи, - заявил градоначальник, обращаясь к резервистам. - Служите честно! И вам от всех нас единый приказ и наказ - вернуться живыми и здоровыми к себе домой.

После он по традиции вручил призывникам по 20 тысяч рублей. Кроме того, мобилизованные получили по рюкзаку с вещами первой необходимости, о содержании которых сообщалось ранее.

Напомним, первая группа мобилизованных уехала из Набережных Челнов 24 числа, а вторая - 29 числа.

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Пожелать удачи военнообязанным пришел также и мэр города Рамиль Муллин (подробности)

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