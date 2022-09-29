В Гидрометцентре Татарстана рассказали, когда прекратятся дожди и потеплеет до +18

Осадки немного стихнут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предстоящей ночью будет все так же дождливо, как и до этого, также утром 30 сентября еще и возможны туманы. Зато днем из-за роста атмосферного давления затянувшиеся осадки, наконец, прекратятся, а температура воздуха будет в пределах от +8 до +13 градусов, рассказали в Гидрометцентре Татарстана.

Что же касается выходных, то там сообщили приятную новость, что с уходом дождей в республику придет потепление. Так, в субботу, 1 октября, днем максимум ожидается от +10 до +15 градусов. А вот в воскресенье, 2 октября, через Татарстан пройдет очередной атмосферный фронт. Днем почти на всей территории региона вновь пройдут дожди. Но при этом температура воздуха продолжит подниматься – днем от +12 до +17 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, осадки будут докучать и в начале следующей недели и это при температуре воздуха днем от +13 до +18.

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