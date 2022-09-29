При военкоматах Татарстана начали работать медкомиссии, которые определят, годен ли к службе мобилизованный или нет

Кроме того, в каждом из пунктов сбора мобилизованных организовано еще и дежурство машины «скорой помощи», а также врачей с медсестрами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Татарстана организовал работу первичных медкомиссий в военкоматах. Туда с жалобами на здоровье могут обратиться граждане, подлежащие частичной мобилизации.

Специалисты их обследуют и даже могут выписать заключение о том, годен ли человек к службе или нет, сообщил в этот четверг, 29 сентября, во время пресс-подхода зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

От также отметил, что в регионе есть и второй уровень медкомиссии, который задействовали только сейчас. Специалисты начали работать на базе республиканского центра допризывной подготовки молодежи «Патриот». Они могут отправить мобилизованных для более тщательного обследования в казанские медучреждения. Это будет делаться в том случае, если получивший повестку не успел до призыва в военкомат предъявить жалобы на проблемы со здоровьем либо, когда они появились уже по прибытию в сборный пункт.

Как заявил зам главы Минздрава Татарстана, в таких медкомиссиях будут стараться вынести свою заключение по каждому обратившемуся мобилизованному в течение одних-трех суток. Тут, главное, поставить верный диагноз и исключить любые ошибки со стороны медиков. Поэтому если человек был призван с проблемами здоровья, которые не позволяют ему проходить службу , то это все равно всплывет при осмотре медкомиссией в пунктах сбора.

Что касается последних, то в Татарстане их всего три и в каждом из них для мобилизованных организовано еще и дежурство машины «скорой помощи», а также врачей с медсестрами.

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