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Общество29 сентября 2022 14:39

Медработников Татарстана будут мобилизовать в зону проведения спецоперации на Украине

Сейчас идет работа над составлением соответствующего списка специалистов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Говорить о количестве медиков, которых мобилизуют, пока рано.

Говорить о количестве медиков, которых мобилизуют, пока рано.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Как и во всех субъекта Российской Федерации, в Татарстане медработники также подлежат частичной мобилизации. В Минздраве республики к этому готовы. В ведомстве уверены, что их специалисты выполнят все поставленные перед ними задачи во время своего присутствия в зоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Пока в Татарстане идет работа над составлением соответствующего списка специалистов. Так что говорить даже о количестве медиков, которых мобилизуют, пока рано.

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