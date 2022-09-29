Медработников Татарстана будут мобилизовать в зону проведения спецоперации на Украине

Говорить о количестве медиков, которых мобилизуют, пока рано. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как и во всех субъекта Российской Федерации, в Татарстане медработники также подлежат частичной мобилизации. В Минздраве республики к этому готовы. В ведомстве уверены, что их специалисты выполнят все поставленные перед ними задачи во время своего присутствия в зоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Пока в Татарстане идет работа над составлением соответствующего списка специалистов. Так что говорить даже о количестве медиков, которых мобилизуют, пока рано.

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