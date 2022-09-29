Рестораторы Татарстана заявили, что в скором времени они могут столкнуться с дефицитом кадров

На данный момент наблюдается текучесть поваров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последнюю неделю Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана фиксирует текучесть поваров. В ближайшее время там ожидают дефицит кадров, который можно плохо сказаться на представлении клиентам качественного питания. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на исполнительного директора организации Галину Шарафутдинову.

Частичная мобилизация коснулась сотрудников многих точек общепита республики. А потому Ассоциация может выйти к властям с инициативой о введение квот для призыва. Для начала им, правда, нужно проконсультироваться с профильными министерствами.

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