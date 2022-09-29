Мост через Нижний Кабан в Казани демонтируют и построят заново за 1,2 миллиарда рублей

Работы будут входить в проект реконструкции улицы Нурсултана Назарбаева. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, что мост через озеро Нижний Кабан в Казани демонтируют и построят заново. Ранее на опорах конструкции были обнаружены трещины, из-за чего движение там решено было перекрыть.

По данным «Татар-информ» новый мост будет иметь меньшую длину, но более широкую проезжую часть. Там также будет тротуар с левой стороны и две велодорожки. На все это потратят порядка 1,2 миллиарда рублей.

Работы будут входить в проект реконструкции улицы Нурсултана Назарбаева. Завершить все работы там планируется к ноябрю 2024 года.

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