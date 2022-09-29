Глава набережночелнинского завода «Бугарпиво» получил повестку в военкомат

На предприятии в данный момент трудятся 154 резервиста. Фото: bulgarpivo.ru

После объявления в России частичной мобилизации гендиректор завода «Бугарпиво», расположенного в Набережных Челнах, Руслан Якушев получил повестку. Не теряя времени мужчина отправился в военкомат.

Там у призывника проверили документы и состояние здоровья, а также задали ему уточняющие вопросы. В конце концов Якушева отпустили домой.

На «Бугарпиво» в данный момент трудятся 154 резервиста. Один из них отправится в Казань в составе мобилизованных 30 сентября. На предприятии разработаны локальные меры поддержки призывников, сообщают chelny-biz

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